ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Швейцарія послабить обмеження на перетин кордону

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 08:34
Швейцарія послабить обмеження на перетин кордону
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборони будуть скасовуватися для певних категорій людей

Швейцарія вивчає варіанти поступового послаблення обмежень на перетин кордону, які були закритими у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, Федеральна рада Швейцарії цього тижня повинна вирішити, як саме будуть послаблюватись обмеження на перетин кордону, однак заборони будуть скасовуватися для певних категорій людей. До такого рішення вони дійшли під час відеоконференції, участь в якій взяли міністри юстиції та внутрішніх справ держав Шенгенської зони.

Як зазначається, від початку пандемії коронавірусу, коли були закриті всі кордони в Швейцарії, у в'їзді до країни відмовили 56 тис. іноземцям.

Загалом у Швейцарії було зареєстровано 29 264 випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, уряд Швейцарії оголосив про послаблення карантинних заходів, запроваджених через коронавірус, які будуть здійснені у три етапи.

Крім того, 18 березня Швейцарія тимчасово призупинила видачу шенгенських і національних віз у зв'язку з пандемією коронавірусу. Видача віз була припинена на 3 місяці.

Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 29 квітня Українські суди розглянули понад 1100 справ щодо порушення карантину
Новини України Швейцариякарантин
News
On Top