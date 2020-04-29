Швейцария ослабит ограничения на пересечение границы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запреты будут отменяться для определенных категорий людей

Швейцария изучает варианты постепенного ослабления ограничений на пересечение границы, которые были закрытыми в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, Федеральный совет Швейцарии на этой неделе должен решить, как именно будут ослабляться ограничения на пересечение границы, однако запреты будут отменяться для определенных категорий людей. К такому решению они пришли во время видеоконференции, участие в которой приняли министры юстиции и внутренних дел государств Шенгенской зоны.

Как отмечается, от начала пандемии коронавируса, когда были закрыты все границы в Швейцарии, во въезде в страну отказали 56 тыс. иностранцам.

Всего в Швейцарии было зарегистрировано 29 264 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, правительство Швейцарии объявило о послаблениях карантинных мер, введенных из-за коронавируса, которые будут осуществлены в три этапа.

Кроме того, 18 марта Швейцария временно приостановила выдачу шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса. Выдача виз была приостановлена на 3 месяца.