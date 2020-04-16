Швейцарія почне виходити з карантину з 27 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Ален Берсет повідомить про триетапний план виходу з карантину

Уряд Швейцарії оголосить про послаблення карантинних заходів, запроваджених через коронавірус, які будуть здійснені у три етапи. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, міністр охорони здоров'я Ален Берсет повідомить про триетапний план відкриття закритих підприємств і шкіл.

Так, компанії, які надають особисті послуги, такі як перукарі та фізіотерапевти, відновлять свою роботу з 27 квітня. Після чого, 11 травня планують відкрити школи, якщо ситуація в країні буде стабільною. Крім того, до 8 червня бари та ресторани будуть залишатись закритими.

Як зазначається, в Швейцарії зафіксовано 26 267 випадків заражень коронавірусом, з яких 1234 людей загинуло.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Швейцарії продовжив на тиждень чинний в країні надзвичайний стан через коронавірус.

Також, уряд Швейцарії ввів надзвичайний стан в країні до 19 квітня. На цей період закриті всі магазини, ресторани, бари та інші розважальні заклади в країні.

Крім того, 18 березня Швейцарія тимчасово призупинила видачу шенгенських і національних віз у зв'язку з пандемією коронавірусу. Видача віз була припинена на 3 місяці.