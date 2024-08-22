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Швейцария предоставляет стипендии для украинцев: как попасть на обучение

Фото: Обучение за границей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Посольство Швейцарии в Киеве приступило к приему заявок на три типа стипендий, которые предоставляются Федеральной комиссией по вопросам стипендий для иностранцев.

РБК-Украина узнавало, что предлагают украинским ученым.

Стипендии для украинцев

Обучение возможно в швейцарских университетах, политехнических институтах и высших школах прикладных наук.

Украинские ученые могут претендовать на три вида стипендий:

  • Исследовательские стипендии (Research scholarships)
  • Стипендии для соискателей ученой степени доктора наук (PhD scholarships)
  • Стипендии для постдокторантов (Postdoctoral Scholarships).

Аппликационный процесс координируется Посольством Швейцарии в Киеве, отвечающим за прием и проверку досье кандидатов. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо обратиться в Посольство Швейцарии в письменной форме по адресу электронной почты: kyiv@eda.admin.ch. После этого кандидат получит все необходимые аппликационные документы.

Пакет документов, который необходимо заполнить и распечатать в двух экземплярах, должен быть представлен в Посольство Швейцарии до 5 декабря 2024 года.

Виды стипендий

Исследовательские стипендии предоставляются для проведения исследований или обучения во всех швейцарских кантональных университетах, университетах прикладных наук, двух федеральных технологических институтах, а также четырех научно-исследовательских институтах. Рассматриваются только кандидаты, номинированные академическим руководителем одного из этих учебных заведений.

Художественные стипендии предназначены для студентов художественных направлений, желающих получить начальную степень магистра искусств в Швейцарии. Они предоставляются для обучения в любой швейцарскій консерваторії или университете искусств. Эта стипендия доступна только студентам из ограниченного количества стран.

Как происходит отбор

Заявки проходят предварительный отбор соответствующими национальными органами и швейцарским дипломатическим представительством. Отобранные заявки оценивает Федеральная комиссия по стипендиям для иностранных студентов (FCS), принимающая окончательное решение.

Комиссия FCS оценивает заявки на получение стипендий по трем критериям:

  • Профиль кандидата
  • Качество исследовательского проекта или художественной работы
  • Синергии и потенциал для будущего научного сотрудничества

Комиссия FCS состоит из профессоров швейцарских государственных университетов. Присуждение стипендий основывается на академическом и научном совершенстве.

Решение о новых стипендиальных наградах должно быть объявлено не позднее конца мая.

Стипендиатов на 2025-2026 учебный год комиссия FCS отберет до конца мая 2025 года. Стипендии на 2025-2026 учебный год будут объявлены с августа 2025 года.

Что это за стипендии

Каждый год Швейцарская Конфедерация предоставляет правительственные стипендии совершенству для содействия международному обмену и научному сотрудничеству между Швейцарией и более чем 180 странами. Получателей выбирает Федеральная комиссия по стипендиям для иностранных студентов.

Швейцарские правительственные стипендии совершенства предназначены для молодых исследователей из-за границы, окончивших магистратуру или докторантуру, а также для иностранных художников с бакалаврской степенью.

При подготовке материала использованы следующие источники: данные сайтов gurt.org.ua и Федеральной комиссии по стипендиям для иностранных студентов Швейцарии.

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