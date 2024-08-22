Швейцарія надає стипендії для українців: як потрапити на навчання

Стипендії для українців

Навчання можливе у швейцарських університетах, політехнічних інститутах та вищих школах прикладних наук.

Українські науковці можуть претендувати на три види стипендій:

Дослідницькі стипендії (Research scholarships)

Стипендії для здобувачів наукового ступеня доктора наук (PhD scholarships)

Стипендії для постдокторантів (Postdoctoral Scholarships).

Аплікаційний процес координується Посольством Швейцарії в Києві, яке відповідає за прийом та перевірку досьє кандидатів. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно звернутися до Посольства Швейцарії в письмовій формі за адресою електронної пошти: kyiv@eda.admin.ch. Після цього кандидат отримає всі необхідні аплікаційні документи.

Пакет документів, який потрібно заповнити та роздрукувати у двох екземплярах, має бути поданий до Посольства Швейцарії до 5 грудня 2024 року.

Види стипендій

Дослідницькі стипендії надаються для проведення досліджень або навчання у всіх швейцарських кантональних університетах, університетах прикладних наук, двох федеральних технологічних інститутах, а також у чотирьох науково-дослідних інститутах. Розглядатимуться лише кандидати, яких номінував академічний керівник одного з цих навчальних закладів.

Мистецькі стипендії призначені для студентів мистецьких напрямків, які бажають отримати початковий ступінь магістра мистецтв у Швейцарії. Вони надаються для навчання в будь-якій швейцарській консерваторії або університеті мистецтв. Ця стипендія доступна лише для студентів з обмеженої кількості країн.

Як відбувається відбір

Заявки проходять попередній відбір відповідними національними органами та/або швейцарським дипломатичним представництвом. Відібрані заявки оцінює Федеральна комісія зі стипендій для іноземних студентів (FCS), яка ухвалює остаточне рішення.

Комісія FCS оцінює заявки на отримання стипендій за трьома критеріями:

Профіль кандидата

Якість дослідницького проекту або мистецької роботи

Синергії та потенціал для майбутньої наукової співпраці

Комісія FCS складається з професорів швейцарських державних університетів. Присудження стипендій ґрунтується на академічній та науковій досконалості.

Рішення щодо нових стипендіальних нагород має бути оголошене не пізніше кінця травня.

Стипендіатів на 2025-2026 навчальний рік комісія FCS відбере до кінця травня 2025 року. Стипендії на 2025-2026 навчальний рік будуть оголошені з серпня 2025 року.

Що це за стипендії

Щороку Швейцарська Конфедерація надає урядові стипендії досконалості для сприяння міжнародному обміну та науковій співпраці між Швейцарією та понад 180 країнами. Отримувачів обирає Федеральна комісія зі стипендій для іноземних студентів.

Швейцарські урядові стипендії досконалості призначені для молодих дослідників з-за кордону, які закінчили магістратуру або докторантуру, а також для іноземних митців з бакалаврським ступенем.

При підготовці матеріалу використані такі джерела: дані сайтів gurt.org.ua та Федеральної комісії зі стипендій для іноземних студентів Швейцарії.