ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Швейцария начнет выходить из карантина с 27 апреля

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 11:44
Швейцария начнет выходить из карантина с 27 апреля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Ален Берсет сообщит о трехэтапном плане выхода из карантина

Правительство Швейцарии объявит об ослаблении карантинных мер, введенных из-за коронавируса, которые будут осуществлены в три этапа. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, министр здравоохранения Ален Берсет сообщит о трехэтапном плане открытия закрытых предприятий и школ.

Так, компании, которые предоставляют личные услуги, такие как парикмахеры и физиотерапевты, возобновят свою работу с 27 апреля. После чего, 11 мая планируют открыть школы, если ситуация в стране будет стабильной. Кроме того, до 8 июня бары и рестораны будут оставаться закрытыми.

Как отмечается, в Швейцарии зафиксировано 26 267 случаев заражений коронавирусом, из которых 1234 людей погибло.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Швейцарии продлило на неделю действующие в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Ранее правительство Швейцарии ввело чрезвычайное положение в стране до 19 апреля. На этот период закрыты все магазины, рестораны, бары и другие увеселительные заведения в стране.

Кроме того, 18 марта Швейцария временно приостановила выдачу шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса. Выдача виз была приостановлена на 3 месяца.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 апреля У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами
Новости Украины Швейцариякарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь