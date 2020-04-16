Швейцария начнет выходить из карантина с 27 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Ален Берсет сообщит о трехэтапном плане выхода из карантина

Правительство Швейцарии объявит об ослаблении карантинных мер, введенных из-за коронавируса, которые будут осуществлены в три этапа. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, министр здравоохранения Ален Берсет сообщит о трехэтапном плане открытия закрытых предприятий и школ.

Так, компании, которые предоставляют личные услуги, такие как парикмахеры и физиотерапевты, возобновят свою работу с 27 апреля. После чего, 11 мая планируют открыть школы, если ситуация в стране будет стабильной. Кроме того, до 8 июня бары и рестораны будут оставаться закрытыми.

Как отмечается, в Швейцарии зафиксировано 26 267 случаев заражений коронавирусом, из которых 1234 людей погибло.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Швейцарии продлило на неделю действующие в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Ранее правительство Швейцарии ввело чрезвычайное положение в стране до 19 апреля. На этот период закрыты все магазины, рестораны, бары и другие увеселительные заведения в стране.

Кроме того, 18 марта Швейцария временно приостановила выдачу шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса. Выдача виз была приостановлена на 3 месяца.