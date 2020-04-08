В Швейцарії продовжили надзвичайний стан

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Надзвичайний стан в країні продовжено до 26 квітня

Уряд Швейцарії продовжило на тиждень чинне в країні надзвичайний стан через коронавірус. Про це повідомляє телекомпанія RTS.

Повідомляється, що надзвичайний стан було продовжено до 26 квітня.

Мова йде про заборону на заходи з числом учасників понад п'ять осіб.

Крім того, як і раніше будуть закриті магазини, окрім продовольчих, ресторани і кінотеатри.

Зазначимо, станом на 8 квітня у Швейцарії підтверджено 22 789 випадків коронавіруса, серед них 846 - летальних.

Нагадаємо, уряд Швейцарії ввів надзвичайний стан в країні до 19 квітня. На цей період будуть закриті всі магазини, ресторани, бари та інші розважальні заклади в країні. Працювати будуть тільки продуктові магазини та медичні установи.

Крім того, 18 березня Швейцарія тимчасово призупинила видачу шенгенських і національних віз у зв'язку з пандемією коронавірусу. Видача віз була припинена на 3 місяці.