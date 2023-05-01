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Швейцария начала председательство в Совбезе ООН

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Понедельник 01 мая 2023 16:47
Швейцария начала председательство в Совбезе ООН Фото: Швейцария начала председательство в Совбезе ООН (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария заняла место России в качестве главы Совета Безопасности ООН. Эта смена вступила в силу 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Швейцарии в Twitter.

"С сегодняшнего дня Швейцария принимает на себя председательство в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это "шанс для толчка к работе Совета".

Напомним, Россия в течение апреля председательствовала в Совбезе ООН. По условиям ротации она сменила Мозамбик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.

Отметим, что представители Британии и Соединенных Штатов раскритиковали Россию на заседании Совета Безопасности ООН.

К тому же США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства России.

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