Швейцария определилась со сроками Глобального саммита мира

Как напоминает The Guardian, в январе Швейцария согласилась провести мирный саммит по просьбе президента Владимира Зеленского. С тех пор были проведены ряд переговоров с Европейским союзом, странами-членами "Большой семерки" и такими странами, как Индия и Китай, чтобы заручиться их поддержкой.

"Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", - говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Конференция состоится с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн. Саммит будет направлен на создание рамок, которые будут благоприятны для длительного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе".

Россия, со своей стороны, отказалась от участия на саммите, поскольку Швейцария "отказалась от нейтралитета".

Пока полный список участников не был обнародован.

Глобальный саммит мира

Еще в ноябре 2022 года Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная "формула".

Как рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию могут пригласить на конференцию, но только на второй саммит.

Согласно данным отдельных СМИ, глава Белого дома Джо Байден также может принять участие в саммите.