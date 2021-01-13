У Швейцарії дозволили вакцину від коронавірусу Moderna

Фото: вакцина (pexels)

У Швейцарії дозволили використання вакцини від коронавірусу від американської компанії Moderna. До цього в країні використовували вакцину компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє Swiss Info.

Регулятор Swissmedic вирішив, що вакцина відповідає вимогам безпеки, ефективності та якості. Відтак, її можна використовувати з моменту прийняття відповідного рішення.

Зазначається, що ефективність вакцини становить 94% через 14 днів після введення пацієнтові другої дози медичного засобу.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Швейцарії зафіксували перші випадки нового штаму коронавірусу. Це та сама мутація, яка була виявлена у Великобританії.

Також РБК-Україна писало, що у Швейцарії 23 грудня розпочалася програма вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення роблять препаратом компаній Pfizer і BioNTech.