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Новий штам коронавірусу виявили у Швейцарії

Швейцарія, П'ятниця 25 грудня 2020 05:12
Новий штам коронавірусу виявили у Швейцарії
Фото: чоловік в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

У Швейцарії зафіксували перші випадки нового штаму коронавірусу. Це та сама мутація, яка була виявлена у Великобританії.

Про це повідомляє Blick.

Зазначається, що це могло стати наслідком того, що в гірськолижній зоні Швейцарії було багато британців.

Новий варіант коронавірусу вперше був виявлений у двох зразках.

Зазначається, що люди, інфіковані новим коронавірусом, проживають у Британії. Вони дали позитивний результат тесту на території Швейцарії.

РБК-Україна писало, що у Швейцарії 23 грудня розпочалася програма вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення роблять препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Напередодні у Німеччині був зафіксований перший випадок зараження мутованим типом коронавірусу. Жінка повернулася в країну з Великобританії.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразнішою за інші.

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