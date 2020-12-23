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Швейцарія почала вакцинацію від коронавірусу

Середа 23 грудня 2020 16:10
Швейцарія почала вакцинацію від коронавірусу
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Швейцарії сьогодні, 23 грудня, розпочалася програма вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення роблять препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє Swiss Info.

Як повідомляється, вакцина американського та німецького виробників була схвалена швейцарським регулятором охорони здоров'я на вихідних. Після цього у Швейцарію поставили перші 107 тисяч доз препарату із замовлених трьох мільйонів.

Загалом Швейцарія з населенням у 8,5 млн осіб замовила 15,8 млн доз вакцин у виробників Moderna, AstraZenenca та Pfizer/BioNTech.

В країні у першу чергу щеплення роблять людям з групи високого ризику (старші 75 років, які страждають хронічними захворюваннями, потім старші 65 років); медичному персоналу або особам, які здійснюють догляд, і є в тісному контакті з пацієнтами; людям, що мають тісні контакти з людьми з групи високого ризику; тим, хто живе або працює в комунальних установах з підвищеним ризиком спалахів.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що з 24 грудня в країні розпочинається вакцинація населення від COVID-19.

Крім того, у Греції програма масової вакцинації від COVID-19 почнеться в лютому та повинна бути завершена до літа.

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