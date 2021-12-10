У Швейцарії хочуть посилити карантин для громадян, незалежно від статусу вакцинації

У Швейцарії запропонували ще більше посилити обмеження через поширення коронавірусу. Такі заходи планують запровадити через загрозу навантаження на систему охорони здоров'я країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Уряд Швейцарії звернувся до регіональної влади з проханням розглянути можливість розширення карантинних вимог.

"Щоб бути готовим, якщо будуть потрібні подальші заходи, Федеральна рада спрямовує два варіанти пропонованих заходів ... для консультації до 14 грудня. Всі заходи обмежують соціальне та економічне життя і зачіпають не лише нещеплених, але також вакцинованих та одужалих", - заявили в кабінеті міністрів.

Згідно з одним реченням, вакциновані особи додатково повинні будуть показати негативний результат тесту для входу в громадські місця: бари, ресторани та дискотеки, де не можна носити маски.

Згідно з альтернативною пропозицією, громадські місця варто зачинити для відвідування.

Крім того, уряд заявив, що хоче обмежити приватні збори в приміщенні до 5 осіб, якщо одна з них, включаючи дитину, не буде вакцинована. А також до 30 осіб, яким буде дозволено збиратися в приміщенні, якщо всі будуть вакциновані. У разі подальшого погіршення ситуації з коронавірусом уряд заявив, що розгляне можливість обмеження всіх приватних зборів до 5 осіб.

Зазначають, що таким чином Швейцарія намагається обмежити громадську активність, не вдаючись до обов'язкової вакцинації, як це зробила сусідня Австрія.

Швейцарія та її країна-сосідка Ліхтенштейн за весь час пандемії зареєстрували понад 1,1 мільйона підтверджених випадків COVID - це більше десятої частини населення. Також за два роки від хвороби померло понад 11 тисяч осіб.

У країні вакциновано двох із трьох жителів, у тому числі три чверті населення віком від 12 років і старше.

Більше 80% ліжок інтенсивної терапії зайнято, що змушує деякі лікарні використовувати сортування, щоб обирати, які пацієнти отримають місце.