ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Швейцарии хотят ужесточить карантин для граждан, независимо от статуса вакцинации

Новина українською →
Швейцария, Пятница 10 декабря 2021 17:22
В Швейцарии хотят ужесточить карантин для граждан, независимо от статуса вакцинации Фото: в Швейцарии планируют усилить карантин (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Швейцарии предложили еще больше ужесточить ограничения из-за распространения коронавируса. Такие меры планируют ввести из-за угрозы перегрузки системы здравоохранения страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство Швейцарии обратилось к региональным властям с просьбой рассмотреть возможность расширения карантинных требований.

"Чтобы быть готовым, если потребуются дальнейшие меры, Федеральный совет направляет два варианта предлагаемых мер ... для консультации до 14 декабря. Все меры ограничивают социальную и экономическую жизнь и затрагивают не только непривитых, но также вакцинированных и выздоровевших", - заявили в кабинете министров.

Согласно одному предложению, вакцинированные лица дополнительно должны будут показать отрицательный результат теста для входа в общественные места: бары, рестораны и дискотеки, где нельзя носить маски.

Согласно альтернативному предложению, общественные места стоит закрыть для посещения.

Кроме того, правительство заявило, что хочет ограничить частные собрания в помещении до 5 человек, если один из них, включая ребенка, не будет вакцинирован. А также до 30 человек, которым будет разрешено собираться в помещении, если все будут вакцинированы. В случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом правительство заявило, что рассмотрит возможность ограничения всех частных собраний до 5 человек.

Отмечают, что таким образом Швейцария пытается ограничить общественную активность, не прибегая к обязательной вакцинации, как это сделала соседняя Австрия.

Швейцария и ее страна-соседка Лихтенштейн за все время пандемии зарегистрировали более 1,1 миллиона подтвержденных случаев COVID - это более десятой части населения. Также за два года от болезни скончались более 11 тысяч человек.

В стране вакцинированы два из трех жителей, в том числе три четверти населения в возрасте от 12 лет и старше.

Более 80% коек интенсивной терапии заняты, что вынуждает некоторые больницы использовать сортировку, чтобы выбирать, какие пациенты получат место.

Напомним, правительство Австрии определилось с размерами штрафов за отказ от обязательной вакцинации против коронавируса. Непривитым придется платить до 3,6 тысячи евро каждые три месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Карантин
NEWS
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет