В Швейцарии хотят ужесточить карантин для граждан, независимо от статуса вакцинации

В Швейцарии предложили еще больше ужесточить ограничения из-за распространения коронавируса. Такие меры планируют ввести из-за угрозы перегрузки системы здравоохранения страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Правительство Швейцарии обратилось к региональным властям с просьбой рассмотреть возможность расширения карантинных требований.

"Чтобы быть готовым, если потребуются дальнейшие меры, Федеральный совет направляет два варианта предлагаемых мер ... для консультации до 14 декабря. Все меры ограничивают социальную и экономическую жизнь и затрагивают не только непривитых, но также вакцинированных и выздоровевших", - заявили в кабинете министров.

Согласно одному предложению, вакцинированные лица дополнительно должны будут показать отрицательный результат теста для входа в общественные места: бары, рестораны и дискотеки, где нельзя носить маски.

Согласно альтернативному предложению, общественные места стоит закрыть для посещения.

Кроме того, правительство заявило, что хочет ограничить частные собрания в помещении до 5 человек, если один из них, включая ребенка, не будет вакцинирован. А также до 30 человек, которым будет разрешено собираться в помещении, если все будут вакцинированы. В случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом правительство заявило, что рассмотрит возможность ограничения всех частных собраний до 5 человек.

Отмечают, что таким образом Швейцария пытается ограничить общественную активность, не прибегая к обязательной вакцинации, как это сделала соседняя Австрия.

Швейцария и ее страна-соседка Лихтенштейн за все время пандемии зарегистрировали более 1,1 миллиона подтвержденных случаев COVID - это более десятой части населения. Также за два года от болезни скончались более 11 тысяч человек.

В стране вакцинированы два из трех жителей, в том числе три четверти населения в возрасте от 12 лет и старше.

Более 80% коек интенсивной терапии заняты, что вынуждает некоторые больницы использовать сортировку, чтобы выбирать, какие пациенты получат место.