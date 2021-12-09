В Австрії визначили розмір штрафів для невакцинованих: платитимуть щоквартально

Уряд Австрії визначився з розмірами штрафів за відмову від обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Нещепленим доведеться платити до 3,6 тисячі євро кожні три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Salzburger Nachricht .

Як заявив Міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн, раз на три місяці будуть призначатися дні вакцинації проти коронавірусу. Тим, хто не зареєструється, загрожує штраф до 3,6 тисячі євро з урахуванням доходів.

В якості альтернативи максимальній сумі передбачається скорочена процедура розгляду адміністративної справи. У цьому випадку штраф складе до 600 євро.

При цьому міністр уточнив, що грошові штрафи не будуть замінюватися позбавленням волі. Мюкштайн додав, що обов'язкова вакцинація не поширюється на наступні категорії: