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В Австрії визначили розмір штрафів для невакцинованих: платитимуть щоквартально

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Відень, Четвер 09 грудня 2021 15:57
В Австрії визначили розмір штрафів для невакцинованих: платитимуть щоквартально Фото: в Австрії визначили розмір штрафів для невакцинованих (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Австрії визначився з розмірами штрафів за відмову від обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Нещепленим доведеться платити до 3,6 тисячі євро кожні три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Salzburger Nachricht.

Як заявив Міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн, раз на три місяці будуть призначатися дні вакцинації проти коронавірусу. Тим, хто не зареєструється, загрожує штраф до 3,6 тисячі євро з урахуванням доходів.

В якості альтернативи максимальній сумі передбачається скорочена процедура розгляду адміністративної справи. У цьому випадку штраф складе до 600 євро.

При цьому міністр уточнив, що грошові штрафи не будуть замінюватися позбавленням волі. Мюкштайн додав, що обов'язкова вакцинація не поширюється на наступні категорії:

  • діти до 14 років;
  • вагітні;
  • люди з протипоказаннями до вакцинації;
  • особи, які одужалі від COVID-19 не більше 180 днів тому.

Нагадаємо, в Австрії з 1 лютого 2022 року набуває чинності закон про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Зазначимо, раніше австрійські ЗМІ писали, що в Австрії хочуть саджати до в'язниці за відмову від вакцинації або карати штрафом 7,2 тисячі євро.

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Австрія Коронавірус Вакцинація
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