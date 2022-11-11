Сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дэвид Баллантайн Смит, который жил в Потсдаме, Германия, и работал охранником в посольстве, был экстрадирован в Великобританию из Германии после его ареста немецкой полицией в августе 2021 года.

4 ноября 58-летний мужчина признал себя виновным в восьми преступлениях касательно передачи разведывательной информации российским спецслужбам. Суд снял ограничения на сообщение о заявлениях Смита после того, как обвинение заявило, что не будет добиваться судебного разбирательства по девятому обвинению, по которому Смит не признал себя виновным.