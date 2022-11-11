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Сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже в пользу России

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Лондон, Пятница 11 ноября 2022 18:23
Сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже в пользу России Фото: сотрудник британского посольства в Берлине шпионил для спецслужб РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сотрудник британского посольства в Берлине признал себя виновным в передаче государственной тайны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дэвид Баллантайн Смит, который жил в Потсдаме, Германия, и работал охранником в посольстве, был экстрадирован в Великобританию из Германии после его ареста немецкой полицией в августе 2021 года.

4 ноября 58-летний мужчина признал себя виновным в восьми преступлениях касательно передачи разведывательной информации российским спецслужбам. Суд снял ограничения на сообщение о заявлениях Смита после того, как обвинение заявило, что не будет добиваться судебного разбирательства по девятому обвинению, по которому Смит не признал себя виновным.

Ранее мы писали, что контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированную шпионку ФСБ в Луганской области.

Также сообщалось, что Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсе человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу РФ.

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