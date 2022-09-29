В Швеции обнаружили еще одну утечку газа из "Северных потоков"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Svenska Dagbladet .

Стоит отметить, что до этого на "Северных потоках" было обнаружено три истока утечки газа.

Два из четырех истоков утечки газа находятся в шведской экономической зоне. Сейчас на нескольких уровнях активно работают представители береговой охраны, чтобы выяснить, что произошло.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи предположили, что утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

Позже издание Bloomberg написало, что в месте, где произошел взрыв трубопровода, образовалась воронка бурлящей воды диаметром 700 метров. Она указывает на экологическую катастрофу.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".