Глава МИД Швеции провел встречу с коллегами из Турции и Венгрии по вопросу членства в НАТО
В среду, 5 апреля, в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и главой МИД Венгрии Петер Сийярто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, глава МИД Турции сообщил представителю Швеции, что ее антитеррористическое законодательство, которое должно вступить в силу 1 июня, "очень важно для Турции".
"Теперь мы готовы со всем, что содержится в меморандуме, это всего лишь еще одна часть, и это законодательство", - сказал Бильстрем, имея в виду договор, заключенный в Мадриде в прошлом году между Турцией, Финляндией и Швецией.
Кроме того, как пишет The Guardian, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции необходимо предпринять дальнейшие шаги, чтобы Анкара ратифицировала свою заявку на членство в НАТО.
Также Чавушоглу также сообщил журналистам, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявку Швеции в НАТО и покупку Турцией американских истребителей F-16.
Как пишет издание, Чавушоглу и Блинкен встретились в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе во вторник, 4 апреля, когда Финляндия официально стала членом НАТО.
Позиция Венгрии
Ранее в Венгрии заявили, что перед ратификацией заявки Швеции в НАТО хотели бы получить от нее так называемые "уверения", что она "не будет вмешиваться во внутреннюю политику Венгрии, равно как и Венгрия - в дела Швеции".
На это в Швеции резко ответили, отметив, что Стокгольм не будет в обмен на ратификацию протокола о вступлении в НАТО давать какие-либо обязательства Венгрии.
Добавим, что на данный момент парламент Венгрии заявку Швеции до сих пор не рассмотрел.
Позиция Турции
В январе 2023 года в Стокгольме прошли две антиисламские акции - сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.
Изначально Анкара блокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО, требуя от них снятия ограничений на экспорт оружия в Турции, а также отказа от поддержки представителей "Рабочей партии Курдистана".
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