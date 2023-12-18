В Швеции рассказали, сколько саперов для ВСУ обучила страна за 2023 год
Шведские инструкторы за 2023 год обучили 48 саперов Вооруженных сил Украины. Эти военные дальше сами обучают своих сослуживцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.
"Те, кто проходит обучение, потом передают эти знания другим дома", - говорится в материале.
Инструкторы говорят, что им придется самим выйти в поле в Украине и поискать наземные мины, оставленные российскими войсками.
Шведский инструктор сказал, что курсанты ВСУ понимают всю серьезность задачи. По его словам, они хотят вернуться домой целыми и невредимыми.
В целом Швеции удалось обучить 48 саперов.
Помощь от Швеции
Недавно Швеция объявила о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 млрд крон (133,5 млн долларов). Деньги пойдут в поддержку населения страны в зимний период времени.
Также Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного в ходе боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.
А сегодня Швеция и Дания договорились о дальнейшей поддержке Украины в области боевых машин. Так Копенгаген и Стокгольм договорились передать Киеву боевые машины пехоты CV90.
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