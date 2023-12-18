У Швеції розповіли, скільки саперів для ЗСУ навчила країна за 2023 рік
Шведські інструктори за 2023 рік навчили 48 саперів Збройних сил України. Ці військові далі самі навчають своїх товаришів по службі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sveriges Radio.
"Ті, хто проходить навчання, потім передають ці знання іншим вдома", - йдеться в матеріалі.
Інструктори кажуть, що їм доведеться самим вийти в поле в Україні та пошукати наземні міни, залишені російськими військами.
Шведський інструктор сказав, що курсанти ЗСУ розуміють усю серйозність завдання. За його словами, вони хочуть повернутися додому цілими і неушкодженими.
Загалом Швеції вдалося навчити 48 саперів.
Допомога від Швеції
Нещодавно Швеція оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші підуть на підтримку населення країни в зимовий період часу.
Також Україна і Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.
А сьогодні Швеція і Данія домовилися про подальшу підтримку України в галузі бойових машин. Так, Копенгаген і Стокгольм домовилися передати Києву бойові машини піхоти CV90.
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