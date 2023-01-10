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В Швеции ожидают усиления угроз со стороны России: каких сфер коснется

Фото: в Швеции ожидают усиления угроз со стороны России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция считает, что Россия усилит свои действия, которые угрожает телекоммуникационным и энергетическим сетям страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявила глава Службы государственной безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен.

"Действия России непредсказуемы, но мы можем ожидать, что российская деятельность, угрожающая безопасности Швеции, усилится", - отметила она.

По словам фон Эссен, есть ряд секторов, по отношению к которым необходимо проявлять бдительность, а именно: телекоммуникации, электроснабжение и транспортировка критически важных материалов.

"Служба государственной безопасности ожидает, что Россия будет использовать в большей степени, чем раньше, неофициальные платформы, такие как российская диаспора, учреждения и компании в Швеции", - добавила фон Эссен.

Напомним, ранее стало известно, что в Швеции судят двух братьев, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Старшему грозит пожизненное заключение, а младшему - 12 лет.

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