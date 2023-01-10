В Швеции ожидают усиления угроз со стороны России: каких сфер коснется

"Действия России непредсказуемы, но мы можем ожидать, что российская деятельность, угрожающая безопасности Швеции, усилится", - отметила она.

По словам фон Эссен, есть ряд секторов, по отношению к которым необходимо проявлять бдительность, а именно: телекоммуникации, электроснабжение и транспортировка критически важных материалов.

"Служба государственной безопасности ожидает, что Россия будет использовать в большей степени, чем раньше, неофициальные платформы, такие как российская диаспора, учреждения и компании в Швеции", - добавила фон Эссен.