У Швеції очікують посилення загроз з боку Росії: яких сфер торкнеться

Швеція вважає, що Росія посилить свої дії, які загрожують телекомунікаційним та енергетичним мережам країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявила глава Служби державної безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен.

"Служба державної безпеки очікує, що Росія використовуватиме більшою мірою, ніж раніше, неофіційні платформи, такі як російська діаспора, установи та компанії у Швеції", - додала фон Ессен.

За словами фон Ессен, є низка секторів, щодо яких необхідно виявляти пильність, а саме: телекомунікації, електропостачання та транспортування критично важливих матеріалів.

"Дії Росії непередбачувані, але ми можемо очікувати, що російська діяльність, яка загрожує безпеці Швеції, посилиться", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швеції судять двох братів, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Старшому загрожує довічне ув'язнення, а молодшому - 12 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.