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У Швеції очікують посилення загроз з боку Росії: яких сфер торкнеться

Фото: у Швеції очікують посилення загроз з боку Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швеція вважає, що Росія посилить свої дії, які загрожують телекомунікаційним та енергетичним мережам країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила глава Служби державної безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен.

"Дії Росії непередбачувані, але ми можемо очікувати, що російська діяльність, яка загрожує безпеці Швеції, посилиться", - зазначила вона.

За словами фон Ессен, є низка секторів, щодо яких необхідно виявляти пильність, а саме: телекомунікації, електропостачання та транспортування критично важливих матеріалів.

"Служба державної безпеки очікує, що Росія використовуватиме більшою мірою, ніж раніше, неофіційні платформи, такі як російська діаспора, установи та компанії у Швеції", - додала фон Ессен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швеції судять двох братів, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Старшому загрожує довічне ув'язнення, а молодшому - 12 років.

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