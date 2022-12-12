Совет ЕС согласился увеличить на 2 млрд евро фонд, который помогает Украине оружием

Совет ЕС сегодня, 12 декабря, согласовал решение об увеличении финансирования европейского фонда мира. Речь идет о сумме в 2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Министры стран ЕС решили увеличить финансовый потолок на 2 млрд евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения. К 2027 году финансовый потолок составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года).

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем через два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило способ поддержки наших партнеров в обороне", - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Окончательное решение об увеличению фонда будет принято в начале 2023 года.

Почему этот шаг важен для Украины

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украине. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина объяснил, что у фонда мира постоянный бюджет на период 2021-2027 годов в размере 5,7 млрд евро. Из этих средств Украина получила помощь на 2,6 млрд евро. По его словам, эта сумма в будущем может увеличиться.

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