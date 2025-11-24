Швеция заявила, что не признает ни одной части Украины "российской"

"Позвольте мне четко заявить: Швеция не признает незаконную аннексию Россией Крыма или любой другой части территории Украины. Мы не будем вознаграждать агрессию", - отметила Штенергард.

Глава МИД также подчеркнула, что Украина неоднократно сигнализировала о своей готовности согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вести переговоры по мирному урегулированию, но Россия этого не сделала.

"Соглашение, которое включает те основные элементы, которые действительно уважают суверенитет Украины и имеют поддержку ее народа будет иметь нашу поддержку. Но пока российская агрессия продолжается, Швеция имеет четкий двухпунктный план по укреплению Украины и ослаблению России", - добавила она.

"Поскольку РФ не изменила своей позиции, Швеция также не изменила своей позиции. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой", - добавила глава МИД Швеции.

По ее словам, не может быть и ограничений в отношении вооруженных сил Украины, которые спровоцируют дальнейшую российскую агрессию, и не может быть никаких ограничений относительно полных суверенных прав украинского народа выбирать свой собственный путь, который включает путь к членству в ЕС.