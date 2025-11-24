RU

Швеция заявила, что не признает ни одной части Украины "российской"

Фото: Мария Мальмер Штенергард (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеция никогда не признает аннексию Россией Крыма или любого другого временно оккупированного региона Украины.

Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Штенергард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Позвольте мне четко заявить: Швеция не признает незаконную аннексию Россией Крыма или любой другой части территории Украины. Мы не будем вознаграждать агрессию", - отметила Штенергард.

Глава МИД также подчеркнула, что Украина неоднократно сигнализировала о своей готовности согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вести переговоры по мирному урегулированию, но Россия этого не сделала.

"Соглашение, которое включает те основные элементы, которые действительно уважают суверенитет Украины и имеют поддержку ее народа будет иметь нашу поддержку. Но пока российская агрессия продолжается, Швеция имеет четкий двухпунктный план по укреплению Украины и ослаблению России", - добавила она.

Она также подчеркнула, что Швеция не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий.

"Поскольку РФ не изменила своей позиции, Швеция также не изменила своей позиции. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой", - добавила глава МИД Швеции.

По ее словам, не может быть и ограничений в отношении вооруженных сил Украины, которые спровоцируют дальнейшую российскую агрессию, и не может быть никаких ограничений относительно полных суверенных прав украинского народа выбирать свой собственный путь, который включает путь к членству в ЕС.

 

Помощь Швеции Украине

Ранее стало известно, что Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей JAS-39 Gripen шведского производства. Рассматривается ряд вариантов, которые помогут с финансированием сделки.

Кроме того, ранее глава МИД Швеции отметила, что скандинавские страны, несмотря на совокупное население менее 30 млн человек, обеспечивают около трети всей военной помощи НАТО Украине в этом году.

