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Швеция завтра объявит о поставке САУ Archer Украине, - СМИ

Фото: Швеция завтра объявит о поставке САУ Archer Украине (commons wikimedia.org User.Ibaril)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 19 января, правительство Швеции может объявить о передаче Украине САУ Archer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

По данным издания, на завтра премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон созвали пресс-конференцию, посвященную усилению поддержки Украины.

В списке вопросов для заседания правительства указано, что правительство даст "инструкции вооруженным силам Швеции относительно подготовки к передаче артиллерийских систем Украине".

Ранее сообщалось, что украинские военные могут получить на вооружение 12 единиц шведской артиллерийской системы Archer.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Швецию передать системы Archer и усилить возможности Украины в защите неба ЗРК RBS-98 и самолетами Gripen. Президент также призвал других западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО.

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