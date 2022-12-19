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Зеленский призвал западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО

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Понедельник 19 декабря 2022 14:06
Зеленский призвал западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным лидерам с призывом увеличить поставки ПВО в Украину. 100% воздушный щит для нашей страны был одним из лучших шагов в противостоянии российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Президент обратился к лидерам стран, которые входят в Объединенные экспедиционные силы и встречаются сегодня 19 декабря в Латвии.

По словам президента, российская агрессия должна потерпеть неудачу и это должно произойти как можно быстрее. Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы ускорить разгром россиян.

Президент добавил, что в результате ночных ударов миллионы людей остались без тепла и воды.

"Разрешите попросить вас увеличить возможность поставки систем противовоздушной обороны в нашу страну... 100% воздушный щит для Украины, это был бы один из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг нужен уже сейчас", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% в начале войны до 80%.

Между тем, Зеленский недавно рассказал о том, что он лично ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot.

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