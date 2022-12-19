Зеленский призвал западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным лидерам с призывом увеличить поставки ПВО в Украину. 100% воздушный щит для нашей страны был одним из лучших шагов в противостоянии российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Президент обратился к лидерам стран, которые входят в Объединенные экспедиционные силы и встречаются сегодня 19 декабря в Латвии.

По словам президента, российская агрессия должна потерпеть неудачу и это должно произойти как можно быстрее. Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы ускорить разгром россиян.

Президент добавил, что в результате ночных ударов миллионы людей остались без тепла и воды.

"Разрешите попросить вас увеличить возможность поставки систем противовоздушной обороны в нашу страну... 100% воздушный щит для Украины, это был бы один из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг нужен уже сейчас", - отметил президент.