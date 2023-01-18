Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні, - ЗМІ

За даними видання, завтра прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон скликали пресконференцію, присвячену посиленню підтримки України.

У списку питань для засідання уряду зазначено, що уряд дасть "інструкції збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі артилерійських систем Україні".

Раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Швецію передати системи Archer та посилити можливості України у захисті неба ЗРК RBS-98 та літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну постачанням ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.