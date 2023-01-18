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Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні, - ЗМІ

Фото: Швеція завтра оголосить про постачання САУ Archer Україні (commons wikimedia.org User.Ibaril)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 19 січня, уряд Швеції може оголосити про передачу Україні САУ Archer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

За даними видання, завтра прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон скликали пресконференцію, присвячену посиленню підтримки України.

У списку питань для засідання уряду зазначено, що уряд дасть "інструкції збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі артилерійських систем Україні".

Раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Швецію передати системи Archer та посилити можливості України у захисті неба ЗРК RBS-98 та літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну постачанням ППО.

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