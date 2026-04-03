Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Швеция задержала подсанкционный танкер из-за разлива нефти в Балтийском море

12:41 03.04.2026 Пт
2 мин
К судну также возникли вопросы по поводу флага
aimg Валерий Ульяненко
Фото: нефтяной танкер "Flora 1" (kustbevakningen.se)

Береговая охрана Швеции сегодня утром задержала подсанкционный танкер "Flora 1", который подозревается в разливе нефти в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление береговой охраны.

В заявлении говорится, что в четверг, 2 апреля, самолет береговой охраны Швеции обнаружил разлив нефти к востоку от острова Готланд - на тот момент пятно разлива простиралось на 12 километров.

Танкер "Flora 1" быстро идентифицировали как судно, "представляющее интерес для расследования". Оно направлялось из порта в Финском заливе с неизвестным пунктом назначения.

"В связи с обнаружением судна выяснилось, что оно находится в санкционном списке ЕС, а также было обнаружено несколько непонятных обстоятельств, связанных с судном, в частности относительно его флага", - сказано в заявлении.

Береговая охрана Швеции доставила танкер, на борту которого находилось 24 человека, на стоянку возле города Истад. Операция проводилась в сотрудничестве с полицией.

"Мы принимаем меры, когда обнаруживаем разлив. Это результат нашего усиленного морского надзора, который мы осуществляем из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря", - подчеркнул Даниэль Стенлинг, заместитель начальника оперативного управления береговой охраны.

Захват танкеров РФ

Напомним, недавно в Службе внешней разведки Украины заявили о планах Кремля увеличить количество нефтяных танкеров, которые будут ходить под российским флагом. Москва пошла на такой шаг из-за частых задержаний судов, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, недавно помощник российского диктатора Николай Патрушев анонсировал, что Россия планирует привлекать военные корабли и мобильные огневые группы для охраны танкеров и других судов "теневого флота".

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с ЕС работает над законодательными изменениями, которые позволят конфисковать российскую и иранскую нефть с судов "теневого флота".

