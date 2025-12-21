RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Швеция задержала подсанкционное российское судно, проводит проверку

Фото: Швеция задержала подсанкционное российское судно (war-sanctions.gur.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Представители шведской таможни остановили российское грузовое судно "Адлер", компания-владелец которого занимается экспортом оружия в РФ. На борту проводят проверку груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Как отмечается, "Адлер" еще в субботу утром встал на якорь в шведских водах вблизи Геганеса после того, как у него произошел сбой в работе двигателя.

Ночная операция проводилась под руководством Таможенной службы, которая обратилась за помощью к Береговой охране. По данным SVT, в рейде также участвовали бойцы Национального отряда специального назначения, к делу привлечены Полиция безопасности и прокуратура.

Проверка судна продолжилась и утром в воскресенье. По словам представителя Таможенной службы Мартина Геглунда, высадка на борт прошла спокойно, а экипаж был вежливым.

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Причина заключается в том, что корабли компании, якобы, перевозят северокорейские боеприпасы, которые Россия затем использует в войне против Украины.

Отмечается, что этот рейд является одним из серии аналогичных проверок, проведенных против подозреваемой российской гибридной деятельности или торговли оружием в водах стран ЕС в течение года.

 

Напомним, в октябре у берегов Франции задержали российский нефтяной танкер. Его подозревают в причастности к "теневому флоту" страны-агрессора и запуску дронов, замеченных над Данией.

Ранее во Франции также задерживали танкер "теневого флота" РФ, который находится под санкциями.

В апреле в морском порту Ростока, что в Германии, задержали судно с ядерным топливом из России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвеция