Швеція запустила мережу 5G

Сьогодні телекомунікаційна група Tele2 активувала першу в Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G). Швидкість інтернету очікується на рівні понад 1 гігабіт в секунду.

Про це повідомляє DPA International.

Повідомляється, що відсьогодні 5G буде доступна мешканцям Стокгольма. В Гетеборзі і Мальме зв'язок п'ятого покоління з'явиться лише 24 червня. Потім мережу поступово розширюватимуть по всій країні.

Також наголошується, що більшість смартфонів все ще не підтримують нову технологію. Як пояснила Tele2, мережа 5G з самого початку забезпечує швидкість інтернет-серфінгу понад 1 гігабіт у секунду, що в чотири рази швидше, ніж у сучасній мережі 4G.

Згідно з повідомленням в газеті Dagens Nyheter, компанія запускає мережу 5G, випередивши конкурентів Telia і Ericsson, які планують представити свої перші загальнодоступні мережі 5G в понеділок, 25 травня.

Нагадаємо, новітній зв'язок стандарту 5G запустили на Евересті.

Також повідомлялося, що компанія Apple обмірковує можливе перенесення випуску першої лінійки iPhone 5G на кілька місяців.

РБК-Україна також писало, що український уряд схвалив тендери на 5G і рішення для запуску інтернету в літаках.