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Apple розглядає перенесення випуску iPhone 5G на кілька місяців

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 10:52
Apple розглядає перенесення випуску iPhone 5G на кілька місяців
Ілюстративне фото Apple (з відкритих джерел)

Пандемія коронавірусу загрожує попиту і порушує графік виробництва Apple

Через пандемію коронавірусу Apple обмірковує можливе перенесення випуску першої лінійки iPhone 5G на кілька місяців. Про це повідомляє Nikkei Asian Review.

Як повідомляється, Apple планував випуск смартфонів на вересень 2020 року, але компанія повідомила про можливу відстрочку випуску першої лінійки iPhone 5G через пандемію, яка істотно послабить бажання споживачів оновити свої смартфони, а реакція на новинку буде стриманою.

Як зазначається, що з презентацією гаджета, який підтримує 5G, Apple вже відстала від конкурентів - Samsung Electronics і Huawei Technologies і для успіху компанії потрібно, щоб перший iPhone 5G став хітом, інакше помірний попит може порушити графік виробництва.

Через цю публікацію акції компанії подешевшали на 0,55% за підсумками торгів в середу, але в ході додаткових торгів вони знову подорожчали на 0,8%.

Нагадаємо, американська компанія Apple представила нові планшети iPad, а також ноутбук MacBook Air. Разом з новими гаджетами для замовлення доступна клавіатура Magic Клавіатура з підсвічуванням і трекпадом.

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