Новый маршрут удерживает Европу на крючке российского газа, - Reuters

Правительства стран Западной Европы стремились снизить свою энергетическую зависимость от России с момента начала войны в Украине, но когда дело доходит до газа, они все чаще заменяют трубопроводные поставки страны сжиженным природным газом (СПГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анализ данных Reuters показал, что более десятой части российского газа, ранее транспортировавшегося по трубопроводам в Европейский Союз, было заменено СПГ, поставляемым в порты ЕС.

Рост отчасти является результатом скидок, говорят источники в промышленности и торговле.

Частный российский производитель "Новатэк" в прошлом году продавал в ЕС грузы по сниженным ценам, отвергнутые покупателями в других частях мира, в то время как государственный "Газпром" увеличил экспорт из своего нового проекта "Портовая СПГ", компенсируя падение трубопроводных поставок на запад.

Испания, которая ранее не импортировала российский газ по трубопроводам, стала крупнейшим реэкспортером морских поставок российского газа. В стране находится крупнейший в ЕС флот импортных терминалов.

Статистика ЕС и расчеты Reuters показывают, что рост цен на СПГ привел к тому, что доля российского газа в поставках в ЕС снова выросла примерно до 15%. Доля трубопроводного импорта газа "Газпрома" после начала войны упала с 37% до 8,7%.

По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия отправила более 15,6 млн тонн российского СПГ в порты ЕС, что немного больше, чем в 2022 году, и на 37,7% больше, чем в 2021 году.

Рост не нарушает законодательство ЕС

Правительства западноевропейских стран ввели санкции в отношении нефти после начала войны против Украины в феврале 2022 года, но они не сделали того же в отношении природного газа.

Вместо этого Европейская комиссия призвала к добровольному отказу от всего импорта российского топлива к 2027 году.

Однако переход от трубопроводного импорта СПГ влечет за собой значительные экологические издержки, поскольку для газификации, транспортировки и повторного сжижения топлива требуется энергия - тенденция, которая противоречит цели ЕС по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Конечное происхождение газа скрывается

В записях о доставке указаны только предыдущие пункты назначения грузов, а не конечный пункт происхождения. Это означает, что СПГ, выгружаемый в Бельгии, Франции, Испании и Нидерландах, теряет свою российскую маркировку, что может отпугивать покупателей, прежде чем он будет перекачен по трубопроводу внутри страны или перегружен на другие суда.

В конце 2023 года независимые трейдеры продали российские объемы на испанском рынке со скидкой в 1 евро за МВтч по сравнению с европейской базовой ценой на TTF, сообщили Reuters источники в промышленности и торговле. По расчетам Reuters, это соответствует экономии примерно 920 тысяч евро на типичном грузе стоимостью 41 миллион евро по спотовым ценам. В этом году действует скидка в размере 30-50 евроцентов, сообщили источники.

Данные о продажах являются конфиденциальными, но спутники слежения за судами показали, что в прошлом году четыре швейцарские торговые фирмы купили и продали 1,3 млн тонн российского СПГ в Испании: Gunvor, MET, ENET и DXT.

В их число входил груз, первоначально предназначавшийся для Аргентины, до того как опасения по поводу санкций в отношении финансовых операций с Россией остановили продажу.

Крупные испанские энергетические компании, в том числе Repsol, Cepsa, Endesa и Iberdrola, заявили, что не покупают российский газ напрямую.

Однако генеральный директор Endesa Хосе Богас не исключил, что он попал в объемы, закупаемые у третьих лиц.

Испанская Naturgy, французская TotalEnergies и британская Shell прекратили дополнительные спотовые закупки, но заявляют, что обязаны платить за минимальное количество газа по своим долгосрочным контрактам независимо от того, принимают они его или нет.

Российский импорт изменил энергетический профиль Испании и ЕС. В 2023 году 5,08 млн тонн импортированного из России газа незначительно превысили общий объем газа, экспортированного Испанией в 21 страну мира, включая некоторые члены ЕС.

Изменение потоков

До февраля 2022 года основная часть газа, поставляемого Россией в Европу, поступала по трубопроводу "Северный поток" в Германию. Теперь он попадает на западную часть Европы и движется вглубь страны.

Конечным пунктом назначения является Германия, которая больше не импортирует напрямую российский газ. До 13,7% газа в немецкой энергосистеме может быть российским.

По данным федерального сетевого регулятора Bundesnetzagentur, в прошлом году Германия импортировала 48,6% своего газа по трубопроводу из Бельгии, Франции и Нидерландов.

Борьба за снижение зависимости

Начиная с апреля страны ЕС могут юридически запретить российским компаниям бронировать свои инфраструктурные мощности для поставок СПГ.

Однако крупные импортеры Испания и Бельгия заявили, что, вероятно, не сделают этого. "Если я введу запрет и это пойдет во Францию? Нам нужна общая позиция", - заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера.