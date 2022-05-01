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Данія викликала посла Росії через порушення її повітряного простору

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Копенгаген, Неділя 01 травня 2022 15:13
Данія викликала посла Росії через порушення її повітряного простору Фото: Данія викликала російського посла через порушення її повітряного простору (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Данія засудила порушення свого повітряного простору російським розвідувальним літаком у п'ятницю. З цього приводу в МЗС країни викликали посла Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Данії Йеппе Кофода.

"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації", - написав глава МЗС у Twitter.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 30 квітня, російський літак спостереження і аерофотознімання Ан-30 вторгся в повітряний простір Данії на схід від Борнхольма, датського Балтійського острова.

Зазначимо, потім літак-розвідник РФ порушив повітряний простір Швеції.

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