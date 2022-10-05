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В России предложили поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2"

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Среда 05 октября 2022 19:18
В России предложили поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2" Фото: в России предложили поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, которое приводит "РИА-Новости".

“Да, конечно, возможна (поставка - ред)”, - заявил Новак в ответ на вопрос о вероятности экспорта газа по “Северному потоку-2”.

Отметим, сертификация газопровода была приостановлена Германией после того, как президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее мы сообщали, что на газопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2” обнаружили три утечки.

После этого шведские сейсмологи предположили, что причиной этому могли стать подводные взрывы.

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Российская Федерация Северный поток-2 Андрей Новак
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