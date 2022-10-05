Фото: в России предложили поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2" (Getty Images)

Россия может поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, которое приводит "РИА-Новости".