Европа готовит ограничения на въезд россиян из-за угрозы гибридных атак, - Politico

Еврокомиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для граждан России. В Брюсселе считают, что более жесткий контроль поможет защитить страны ЕС от возможных гибридных атак, включая диверсии и саботаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, Еврокомиссия планирует представить соответствующие предложения в начале следующего года. Этому предшествовали призывы ряда европейских стран, среди которых Польша, Швеция и Эстония, ужесточить правила въезда для граждан РФ.

Особое внимание предлагают уделить бывшим российским военным, участвовавшим в войне против Украины.

В прошлом году граждане России получили около 478 тысяч туристических виз Шенгенской зоны. Значительная часть документов была многократной, то есть позволяла владельцам неоднократно въезжать в Шенгенские страны и выезжать из них.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер считает, что действующая система имеет уязвимости, которыми могут воспользоваться противники Европы. По его словам, на фоне беспокойства относительно диверсий, поджогов и других гибридных операций, связывающих с Москвой, вопрос усиления контроля приобретает особое значение.

Строммер сообщил, что Еврокомиссия, по его информации, намерена обнародовать предложения в январе. В то же время, Швеция хотела бы, чтобы это произошло раньше.

Министр также приветствовал прогресс в дискуссиях и рост поддержки более жесткого визового режима среди европейских стран.

Эстония предлагает запретить въезд бывшим военным РФ

Отдельные страны ЕС намерены поднять вопрос визовых ограничений во время заседания Совета ЕС по иностранным делам. Кроме того, они намерены обсудить возможность введения дополнительных ограничений для российских дипломатов.

Эстония выступает за запрет на въезд в Евросоюз бывшим военнослужащим русской армии. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил, что речь идет примерно о 650 тысячах бывших комбатантов.

По его словам, ограничения можно было бы применять к конкретным людям, однако для более эффективной защиты ЕС требуется согласованный подход на уровне всего блока.

Цахкна предполагает, что часть бывших российских военных может приехать в Европу при поддержке российских спецслужб и представлять угрозу безопасности. Он также выразил опасение, что они могут быть вовлечены в организованную преступность и террористические атаки.