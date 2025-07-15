Швеция продолжит свой вклад в быстрые поставки оружия Украине, - премьер
Швеция продолжит делать существенный вклад в поставки военной помощи Украине.
Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Я приветствую важное решение президента Трампа о возможности поставки более современного оружия Украине и значительного усиления экономического давления на Россию. Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать делать свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине", - отметил он.
Кристерссон добавил, что союзникам Украины нужно как можно скорее объединиться, чтобы заставить Россию прекратить войну.
"Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", - отметил он.
Поставка Patriot Украине
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 Patriot в Украину. Он пообещал, что системы прибудут уже через несколько дней.
Также США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за решение о передаче систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что надо делать все возможное для принуждения РФ к прекращению убийств.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна собирается поддержать Украину еще двумя системами Patriot.
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