Швеция продаст Украине истребители Gripen нескольких модификаций

Уже сегодня шведский премьер Ульф Кристерссон на пресс-конференции на военной базе Уппланд в Уппсале объявит о передаче Украине истребителей Jas 39 Gripen. Речь идет о самолетах модификаций C/D.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведский портал Aftonbladet.
Также начнутся переговоры относительно будущей продажи Украине дополнительных самолетов, более современных Gripen E. Согласно информации, Украина оплатит эти самолеты за счет кредитов ЕС.
В прошлом году Швеция и Украина подписали письмо о намерениях, которое может привести к соглашению на 100-150 самолетов Gripen.
Этот истребитель создавался специально для условий, максимально приближенных к нынешним украинским реалиям. Главной особенностью является способность самолета к рассредоточенному базированию.
Истребитель может взлетать и садиться даже на участках обычных шоссе и коротких взлетно-посадочных полосах. Кроме мобильности, Gripen отличается скоростью обслуживания минимальным количеством персонала.
Для миссий типа "воздух - воздух" полная дозаправка и перевооружение занимает менее 10 минут, а для ударов по наземным целям - менее 20 минут.
Эта модификация оснащена двигателем General Electric F414G, что обеспечивает скорость до 2500 км/ч и боевой радиус более 800 километров.
Система обнаружения Raven ES-05 с активной фазовой антенной решеткой позволяет видеть цели на больших расстояниях даже при условии интенсивного действия вражеских средств РЭБ.
Машина способна нести ракеты Meteor с дальностью более 100 километров, что создает преимущество над российскими перехватчиками.
Напомним, ранее появилась информация, что Украина и Швеция могут подписать соглашение по Gripen уже в этом году. Согласно этому плану, стороны финализируют условия контракта и план финансирования закупки истребителей для ВСУ.
Также осенью прошлого года Швеция уточнила, когда сможет начать поставки Gripen E в Украину. Тогда сообщалось, что первые самолеты могут поступить в распоряжение украинских пилотов в течение трех лет после подписания всех необходимых документов.