Швеція не визнала легітимність Лукашенко

Швеція приєдналася до країн, які не визнають легітимність президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його назвали відповідальним за насильство і репресії проти опозиції.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Вона зазначила, що "спішно" проведена інавгурація тільки підтверджує відсутність легітимності Лукашенко.

"Проведена поспіхом і без оголошення інавгурація Лукашенка лише підтверджує відсутність у нього легітимності демократичного лідера. Вибори дев'ятого серпня не були вільними або демократичними. Ми продовжуємо вважати Лукашенко відповідальним за насильство та репресії проти опозиції та мирних демонстрантів", - написала Лінде.

Раніше повідомлялося, що Норвегія не визнала легітимність Лукашенко в Білорусі.

Також сьогодні Мінський міськсуд залишив у силі рішення про запобіжний захід для члена координаційної ради Марії Колеснікової.

Крім цього, МЗС Білорусі назвав "модним трендом" позицію України щодо Лукашенко.