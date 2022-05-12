У довгостроковій перспективі Путін програє, - Міністр оборони Великобританії

Президенту Росії Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з реальністю того, що його вторгнення в Україну зазнало невдачі й що його країна вийде з війни слабшою. Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес під час візиту до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Президент Путін повинен змиритися з тим, що у загальному підсумку він програє. Так що, що б не сталося в Україні, нумо вважати, що Росія зараз важить менше, ніж до цього вторгнення", - підкреслив міністр.

За словами Уоллеса, російські війська щосили намагаються досягти успіху в новому наступі на сході України, їх сили виснажені, а економіка ослаблена через міжнародні санкції.

Раніше повідомлялося, що Великобританія підписала оборонні гарантії з Фінляндією. Взаємні гарантії безпеки підписали лідери двох країн. Раніше таку ж угоду з Лондоном уклала Швеція.

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