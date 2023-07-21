ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ирак выслал посла Швеции из-за запланированной акции по сожжению Корана в Стокгольме

Новина українською →
Пятница 21 июля 2023 01:00
Ирак выслал посла Швеции из-за запланированной акции по сожжению Корана в Стокгольме Фото: Ирак выслал посла Швеции (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Ирака приказало послу Швеции в Багдаде покинуть страну в знак протеста из-за запланированной акции по сожжению Корана в Стокгольме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В заявлении правительства говорится, что Багдад также отозвал своего временного поверенного в делах в Швеции, а государственное информационное агентство Ирака сообщило, что власти приостановили действие разрешения на работу шведской компании Ericsson на территории Ирака.

В столице Ирака подожгли посольство Швеции

Накануне, шведские активисты получили разрешение от полиции на проведение акции с сожжением священной мусульманской книги Корана у посольства Ирака в Стокгольме.

Поэтому рано утром 20 июля сотни протестующих взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром заявил, что персонал посольства в безопасности. Он обвинил иракские власти в невыполнении своей обязанности в защите посольства.

Правительство Ирака решительно осудило нападение на посольство Швеции и заявило, что 20 человек были взяты под стражу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Ирак Багдад
NEWS
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию