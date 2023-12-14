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Швеция согласовала передачу Украине зимнего пакета помощи на 124 млн евро

Иллюстративное фото: шведское правительство утвердило для Украины зимний пакет помощи (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Швеции сегодня, 14 декабря, утвердило передачу Украине в рамках помощи зимнего пакета на общую сумму 124 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) представительства Швеции в Европейском союзе.

В заявлении отмечается, что Украина борется с российскими оккупантами не только за свое выживание, а также "за безопасность и свободу Европы".

"Это решающее время для поддержки  Украины. Сегодня правительство Швеции одобрило для Украины зимний пакет в размере 124 млн евро на гражданскую инфраструктуру", - говорится в публикации.

Стокгольм также обращает внимание, что постоянная финансовая поддержка со стороны Евросоюза "имеет ключевое значение".

"Будущее Украины - в ЕС", - подчеркнули в представительстве Швеции.

Помощь Швеции для Украины

Напомним, 11 декабря правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут на поддержку украинцев зимой.

Ранее сообщалось, что 26 ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Добавим, перед этим Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного во время боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.

Также напомним, что в конце мая шведское правительство разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen

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