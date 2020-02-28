Глава МЗС Канади відвідає Україну

Фото: Жан-Філіп Шампань (facebook com FPChampagneSMC)

Франсуа-Філіп Шампань відвідає Україну з 4 по 6 березня

Міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань з 4 по 6 березня здійснить робочий візит в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Канади.

У ході візиту Шампань зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ України Вадим Пристайко та обговорить зв'язки між двома країнами, поточні загрози безпеки і територіальної цілісності України, а також підтримку економічних та демократичних реформ в Україні.

Шампань також обговорить з Пристайко спільні кроки з реагування на сбиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України" 8 січня поточного року.

Також глава МЗС Канади відвідає канадських військових, які беруть участь в операції UNIFIER у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Яворові Львівської області.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп

Шампань заявив, що Іран зобов'язаний якомога швидше забезпечити можливість розшифровки чорних ящиків українського літака.

Крім того, Україна наполягає на виплаті компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ відповідно до норм міжнародного права. До цього Тегеран запропонував компенсацію в сумі 80 тис. доларів за кожного загиблого.