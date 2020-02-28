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Глава МЗС Швеції відвідає Донбас

Новини » Політика     28.02.2020 - 17:56
Глава МЗС Швеції відвідає Донбас
Фото: Анн Лінде (twitter.com/AnnLinde)

Візит Анн Лінде в Україну запланований на 2 і 3 березня

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде 2 і 3 березня відвідає Україну з офіційним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як повідомляється, у понеділок, 2 березня, в МЗС України відбутися переговори Анн Лінде з міністром закордонних справ Вадим Пристайко.

"У порядку денному зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств будуть перебувати питання українсько-шведського двостороннього співробітництва, практичної допомоги Швеції в реалізації Україною системних реформ і підтримки Стокгольмом ключових питань порядку денного європейської інтеграції України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, заплановано обговорення шляхів посилення двосторонньої взаємодії щодо протидії російської агресії проти України в рамках багатосторонніх форматів, зокрема під час майбутнього головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

У вівторок, 3 березня, Анн Лінде здійснить поїздку в район проведення ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 4 по 6 березня з робочим візитом Україну відвідає міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань. В ході візиту він проведе зустрічі з Володимиром Зеленським, Олексієм Гончаруком і Вадим Пристайко.

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