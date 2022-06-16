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Вступ України до ЄС: чого чекати від рішення Єврокомісії

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Брюссель, Четвер 16 червня 2022 19:44
Вступ України до ЄС: чого чекати від рішення Єврокомісії Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч

Завтра, 17 червня, Європейська комісія, швидше за все, рекомендуватиме надати Україні повноцінний статус кандидата на вступ до ЄС - замість статусу "кандидата в кандидати", "потенційного кандидата" або "кандидата з умовами".

Про це РБК-Україна розповіли поінформовані джерела, знайомі з ходом консультацій про кандидатство.

Серед країн, найбільш скептично налаштованих щодо кандидатського статусу, співрозмовники називали Німеччину, Нідерланди та Данію - при цьому дві останні значною мірою орієнтуватимуться на позицію офіційного Берліна. Зазначимо, німецький канцлер Олаф Шольц на сьогоднішньому брифінгу в Києві заявив, що його країна підтримає кандидатство для України.

Крім того, за словами одного зі співрозмовників РБК-Україна, жодна країна-скептик не хотіла опинитися єдиною, хто заблокує позитивне рішення щодо кандидатства України. Тобто, якщо всі країни-члени ЄС, крім однієї, підтримають рішення про кандидатський статус для України, то країна, що залишилася, до нього, ймовірно, приєднається.

За інформацією видання, низка європейських країн також пропонує внести до рішення Єврокомісії пункт про те, що подальша євроінтеграція України, зокрема, початок формальних переговорів про вступ до ЄС, вже супроводжуватиметься низкою умов, які матиме виконати Київ, - зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

Можливо, така дорожня карта, про яку на брифінгу в Києві згадав французький президент Еммануель Макрон, буде виконана окремим документом.

Нагадаємо, сьогодні в ході візиту до Києва лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії заявили про підтримку негайного статусу кандидата на вступ до ЄС для України.

Детальніше про розклади напередодні завтрашнього матеріалу читайте в матеріалі "Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС: що відомо".

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