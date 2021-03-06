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Швеція планує ввести COVID-паспорт до літа

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Швеції веде роботу над розробкою сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу. Такий COVID-паспорт планують ввести в країні до 1 червня.

Про це заявив міністр цифрового розвитку Швеції Андерс Ігеман, передає Xinhua.

За його словами, зараз у Швеції вже є безпечна і універсальна модель паспорта вакцинації.

"Швеція веде розробку цифрових сертифікатів про вакцинації. Я бачу, що ці сертифікати про вакцинації будуть готові до літа", - заявив Ігеман.

За його словами, туристичні компанії та інші країни в майбутньому будуть вимагати міжнародні сертифікати вакцинації.

"Сьогодні багато вимагають докази тестів на COVID-19, та по мірі надходження вакцини логічно, що вони зажадають сертифікати на вакцину", - сказав міністр.

Ігеман додав, що сертифікати про вакцинацію також можуть використовувати для доступу до певних заходів та послуг у Швеції. При цьому він вважає за необхідне вжити заходів, які будуть гарантувати відсутність дискримінації стосовно тих, хто не зможе вакцинуватися.

Сертифікат про вакцинацію буде доступний через цифрову ідентифікацію і може бути збережений на смартфоні. Він також може бути переданий електронною поштою або через NFC.

У Швеції вакцинували вже близько 570 тисяч осіб, при цьому 285 тисяч отримали дві дози вакцини.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як може виглядати паспорт вакцинації.

Також РБК-Україна писало, що в Єврокомісії закликали ЄС негайно почати роботу над паспортами вакцинації.

При цьому у ВООЗ критично ставляться до ідеї ЄС про введення COVID-паспортів.

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Новини України Швецияпаспортвакцина від коронавірусу
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