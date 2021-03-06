Швеція планує ввести COVID-паспорт до літа

За його словами, зараз у Швеції вже є безпечна і універсальна модель паспорта вакцинації.

"Швеція веде розробку цифрових сертифікатів про вакцинації. Я бачу, що ці сертифікати про вакцинації будуть готові до літа", - заявив Ігеман.

За його словами, туристичні компанії та інші країни в майбутньому будуть вимагати міжнародні сертифікати вакцинації.

"Сьогодні багато вимагають докази тестів на COVID-19, та по мірі надходження вакцини логічно, що вони зажадають сертифікати на вакцину", - сказав міністр.

Ігеман додав, що сертифікати про вакцинацію також можуть використовувати для доступу до певних заходів та послуг у Швеції. При цьому він вважає за необхідне вжити заходів, які будуть гарантувати відсутність дискримінації стосовно тих, хто не зможе вакцинуватися.

Сертифікат про вакцинацію буде доступний через цифрову ідентифікацію і може бути збережений на смартфоні. Він також може бути переданий електронною поштою або через NFC.

У Швеції вакцинували вже близько 570 тисяч осіб, при цьому 285 тисяч отримали дві дози вакцини.