У Єврокомісії закликали ЄС "негайно" розпочати роботу над паспортами вакцинації

Уряди країн ЄС повинні негайно розпочати технічну роботу. Вони повинні вчасно забезпечити впровадження системи сертифікатів щеплень проти COVID-19 в межах Євросоюзу до літа.

Єврокомісія має на меті представити свої пропозиції щодо "цифрового зеленого паспорта" 17 березня та співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб, щоб система працювала і за межами Європейського союзу.

Систему забезпечення мандрівників "паспортами вакцинації" з нетерпінням чекають авіакомпанії і туристичні центри, постраждалі від пандемії.

Такі паспорти, які активно просувають південні держави, такі як Греція та Іспанія, забезпечать підтвердження того, що людина щеплена, результати тестів для тих, хто ще не щеплена, та інформацію про відновлення людей, які перенесли COVID-19.

"Основою такого загального підходу є довіра", - написала фон дер Ляйєн в листі до урядів ЄС, додавши, що держави-члени повинні негайно почати роботу, щоб забезпечити своєчасну готовність систем.

Поряд з законодавчою базою, система вимагає загальної технічної інфраструктури, що забезпечують, щоб органи влади однієї держави-члена могли бути впевнені в надійності сертифікатів, виданих іншою державою, сказала вона.