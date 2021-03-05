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ВООЗ критично ставиться до ідеї ЄС про введення COVID-паспортів

Новость на русском → ЄС, П'ятниця 05 березня 2021 19:56
ВООЗ критично ставиться до ідеї ЄС про введення COVID-паспортів Фото: Ганс Клюге (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не підтримує наміри Єврокомісії з запровадження так званих паспортів вакцинації від коронавірусу. Директор регіонального євопейського бюро ВООЗ Ганс Клюге пояснює це недостатністю інформації про імунітет до COVID-19.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Die Welt.

За словами Клюге, зараз у ВООЗ критично ставляться до намірів з запровадження паспортів вакцинації у світі. Однак, як зазначив представник ВООЗ, появи COVID-паспортів влітку "навряд чи вдасться уникнути".

"Ми розуміємо, що уряди стикаються з політичною реальністю. Однак ВООЗ цього не рекомендує (мова про введення COVID-паспортів - ред.)", - наголосив він.

Нагадаємо, Єврокомісія планує до літа запровадити в ЄС паспорти вакцинації від коронавірусу. Головними лобістами введення COVID-паспорту є Іспанія і Греція.

Як писало РБК-Україна, більшість мешканців Німеччини підтримують запровадження в Євросоюзі COVID-паспортів.

Додамо, Угорщина вирішила не вказувати у сертифікатах вакцинації від коронавірусу, якою саме вакциною щеплювали людину.

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