Прем'єр пояснив, яким може бути паспорт вакцинації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз на міжнародному рівні йдуть дискусії про введення умовних паспортів вакцинації. Такі документи можуть бути у форматі QR-коду з використанням державних реєстрів.

Про це Шмигаль заявив на прес-конференції , відповідаючи на питання РБК-Україна.

На його думку, кращим варіантом паспорта вакцинації є електронна верифікація вакцинованої особи.

"Будь-який папір можна підробити. Коли є QR-код, за який відповідає держава ... це найбільш простий і надійний спосіб такої верифікації вакцинованих осіб. Європа цю дискусію початку, вона триває. Кінцевого варіанту, яким повинен бути умовний паспорт вакцинованої особи... єдиної думки немає", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що Україна буде долучатися до таких дискусій і пропонувати свій досвід - реєстр вакцинованих осіб, який заробив в країні з 1 березня.

"Я думаю, що ми знайдемо компроміс приблизно в цих параметрах - QR-код, державні реєстри, якась загальна верифікація між країнами. Влітку ситуація буде стабілізована", - зазначив він.