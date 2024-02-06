Шведский прокурор на этой неделе объявит вердикт по взрыву "Северного потока", - Reuters

На этой неделе шведский прокурор, который расследует взрывы на "Северном потоке" в 2022 году, должен объявить свое решение. Он может либо закрыть дело, либо предъявить кому-то обвинения, либо потребовать ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На этой неделе шведский прокурор, который расследует взрывы на "Северном потоке" в 2022 году, должен объявить свое решение. Он может либо закрыть дело, либо предъявить кому-то обвинения, либо потребовать ареста.

Шведские следователи, изучив место происшествия в своей экономической зоне, нашли следы взрывчатки. Это говорит о том, что "Северный поток" был взорван. Швеция пока не назвала подозреваемых. Датская полиция, которая тоже расследует взрывы, отказалась от комментариев.

Взрыв на "Северном потоке"

На "Северном потоке" в Балтийском море, в шведской и датской экономических зонах, произошли взрывы. В результате этих взрывов были повреждены обе нитки "Северного потока - 1" и одна нитка "Северного потока - 2", что привело к прекращению поставок российского газа в Германию.

К слову, немецкие следователи уверены, что "Северный поток" подорвали россияне.

Также появилось видео поврежденного "Северного потока".