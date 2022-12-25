Россияне разрушили в сентябре. В Харьковской области восстановили мост через водохранилище

Дорожники восстановили мост в селе Мартово Чугуевского района Харьковской области на Печенежском водохранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

Мост был уничтожен оккупантами в сентябре во время их отступления. Накануне через мост возобновили движение транспорта. Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов.

Изначально дорожники демонтировали разрушенные конструкции, затем возвели новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтное покрытие.